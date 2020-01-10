Siyasetçi ve sendikacılar gazetecilerle bir araya geldi. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü başta Ankara, İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında yapılan etkinliklerle kutlandı. Bu kapsamda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi’ni ziyaret etti. Atalay’ı, TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş ile TGS Genel Sekreteri İlkay Akkaya başkanlığındaki heyet karşıladı.

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Atalay, gazetecilerin sendikal örgütlenme faaliyeti içinde olması gerektiğini söyledi.

Atalay, işsiz gazetecilerin sayısının da ciddi oranlara ulaştığını belirtti.

Ergün Atalay işçi cephesinin yaşadığı sorunları da değerlendirdi. 2020 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı ile kıdem tazminatını fona devretme girişimlerine ilişkin konuştu.

Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç da Ulusal Kanal'ı ziyaret etti.

Kılınç'ı Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan ve Ulusal Kanal Haber Müdürü Mehmet Kıvanç karşıladı.

Gazetecilerin sorunlarını dinleyen Kılınç, Ulusal Kanal'ın emekçileriyle sohbet etti.

Denizli Valiliği de basın emekçilerini unutmadı. Vali Hasan Karahan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü adına kentte görev yapan gazetecilerle kahvaltıda buluştu. Denizli Polisevinde yapılan kahvaltıya Karahan’ın yanı sıra Denizli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Osman Nuri Boyacı ve çok sayıda gazeteci katıldı.

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