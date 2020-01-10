10 Ocak Zuhal Topal'la Sofrada kim birinci oldu? Zuhal Topal'da haftanın kazananı belli oldu! Zuhal Topal 315. bölüm izle...

Zuhal Topal'la Sofrada programının 10 Ocak Cuma günü yayınlanan son bölümünde 6-10 Ocak haftasının birincisi belli oldu. Bir hafta boyunca kıyasıya rekabet eden gelin adayları, kayınvalidelere beğendirmek için çeşit çeşit yemek yaptı.

Haftanın finalinde 32 puanla 15 bin TL ödülün sahibi Zöhre Hanım'ın gelini Pınar, haftanın birincisi oldu. Birinci Pınar'ın menüsünde; Tarhana Çorbası, El Açması Ispanaklı Börek, Yoğurtlu Bulgur Köfte, Fırında Püreli Et Sote, Renkli Biberli Şehriye Pilavı, Mevsim Salatası ve Frambuazlı Cheesecake vardı. Böylece haftanın en sevilen menüsü de Pınar'ın menüsü oldu.

Pınar'ı, ikincilikle Özbek gelin Dilnaz takip etti. Kayınvalide Havva ve Gelin Dilnaz toplam 27 puanla haftanın ikinci olmaya hak kazandılar.

Yarışmanın üçüncüsü 25 puanla Şehzade ve gelini Sultan oldu.

Haftanın dördüncüsü ise 23 puanla haftanın son gün yarışan ismi Kiraz ve kayınvalidesi Rabia seçildi.

Toplamda aldığı 22 puanla haftanın sonuncusu olan gelin-kaynana ise Salı günü yarışmacıları Irmak ve kayınvalidesi Yeter oluyor.

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