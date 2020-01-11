11 Eylül filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu... 11 Eylül filmi bugün hangi kanalda yayınlanacak? 11 Eylül filmi fragman izle...

2017 yılı ABD yapımlı orjinal adı '9/11' olan ve 11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezlik gözler önüne sunuluyor.

11 EYLÜL FRAGMAN





11 EYLÜL OYUNCU KADROSU



Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon, Luis Guzmán, Wood Harris, Olga Fonda, Jacqueline Bisset



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