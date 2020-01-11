11 Eylül filmi hikayesi ve oyuncu kadrosu... 11 Eylül filmi bugün hangi kanalda yayınlanacak? 11 Eylül filmi fragman izle...
Bugün Show TV'de yayınlanacak olan 11 Eylül filmi oyuncu kadrosunda kimler var? 11 Eylül konusu nedir?
MEDYA 04.01.2020, 13:25
2017 yılı ABD yapımlı orjinal adı '9/11' olan ve 11 Eylül olaylarını konu alan film, Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nde bir asansörde mahsur kalan beş kişinin yaşam mücadelesini gözler önüne seriyor. Umutlarına tutunup buradan kurtulmaya çalışırken yaşadıkları acı ve bilinmezlik gözler önüne sunuluyor.
11 EYLÜL FRAGMAN
11 EYLÜL OYUNCU KADROSU
Charlie Sheen, Whoopi Goldberg, Gina Gershon, Luis Guzmán, Wood Harris, Olga Fonda, Jacqueline Bisset
ulusal.com.tr
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