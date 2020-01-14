14 yaşındaki Gülcan kaçırıldı! Müge Anlı 24 Ocak Cuma tamamını izle... Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 

Müge Anlı'nın bugün yayınlanan son bölümünde Pınar Kaynak olayı, 3 çocuk annesi Pelin Yıldırım ve kaçırılan 14 yaşındaki Gülcan olayı araştırıldı.

16 Ocak'ta sabah saatlerinde evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Emine evine geri döndü. 20 yaşında 2 yıllık evli olan Emine, eşi tarafından şiddet görmesi ve mutsuz olması sonucu aile evine geri dönmek isteyince anne Sultan yuvasını kurtarması için ısrar etmiş ve Emine'de çareyi kaçmakta bulmuştu.

Baba Ömer Buran ile anne Sultan Buran'ın kızlarının geri dönmesi için çağrıda bulunduğu yayınları izleyen bir seyirci kızlarının kadın sığınma evinde olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine Emine ailesini arayan Emine'nin Adana'da olduğu ortaya çıktı. Kızlarıyla telefonda konuşurken baygınlık geçiren ailenin çağrısına karşı koyamayan genç kız eve geri dönmeye ikna oldu.

Müge Anlı'nın ayrıntıları paylaşmasıyla açığa kavuşan olayda; genç kızın kaybolduğu gün eşinin telefonunda bir mesaj yakaladığı ve şiddet görmediği ortaya çıktı. Aldatıldığını öğrenen kız ailesine haber vermeden ortadan kaybolmuş ve bir haftadır haber alınamamıştı.

PELİN YILDIRIM NEREDE?

Evli ve 3 çocuk annesi 36 yaşındaki Pelin Yıldırım İstanbul Kağıthane'deki evinden ayrıldı ve 2 Ocak'tan beri haber alınamadı. Kaybolduğu gün eşi Mustafa'nın telefonuna gelen bir mesajı yakalan Pelin, 4, 13 ve 18 yaşlarındaki çocuklarını da evde bırakıp gitti.

Daha önce de aldatma olayı yaşayan karı-koca, eşi Mustafa'nın intiharı sonrasında geri affettiğini söyleyen anne, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu.

Canlı yayına bağlanan Mustafa, eşinle olan olayını anlatarak çok pişman olduğunu söyleyerek eşine geri dön çağrısı yaptı. Beni evde istemezse evden giderim diyen Mustafa, 4 yaşındaki çocuğu için geri dönmesini istedi. Yemek yemeyen ve hasta olan küçük çocuğun sağlık durumu için "Eğer bir anneysen geleceksin, çocukların başında duracaksın. Eğer istemezse ben evden gideceğim. 4 yaşındaki çocuğunun başında olacaksın" dedi.

"Ben eşimi istemiyorum, boşanmak istemiyorum diyebilir yeter ki gelsin. Eşimin geri dönmesini istiyorum" dedi.

14 YAŞINDAKİ GÜLÇİN KAÇIRILDI

14 yaşındaki Gülcan Karabıyıkoğlu, 13 Ocak tarihinde, Bursa'da, ablasıyla birlikte hasta dedelerini ziyarete giderken Ali adlı şahıs ve yanındaki 3 kişi tarafından kaçırıldı.

Programa kızlarının bulunması için katılan anne ve anneanne Kader ve Mukaddes olayın tüm ayrıntılarını anlattı. Aynı mahallede oturdukları bir şahsın yeğeni olan Ali'nin kızlarını mahallede görüp beğendiğini daha sonra da kaçırdıklarını iddia etti. O gün kızlarını ellerinde alkol şişeleriyle eve istemeye gelen aileye ve kızın kolundaki 4 bilezikten 3'ünü getiren kişilerin silahlı olduğunu söylediler. Daha sonra polisleri çağıran Kader, daha sonra onların gözaltına alındığını ve Ali'nin kendilerini arayıp kızılarını saat 7'de getireceğim dediğini söyledi fakat Ali'nin babası saat 7'de gözaltından çıkınca Ali kızlarını geri getirmediğini söyledi.

Ali'nin telefonda "Boynumu kesin, beni öldürün yine de bu kızı çıkarmam" dediği öğrenildi.

Canlı yayına katılan Ali ise Gülcan'ın kendi rızasıyla geldiğini, Gülcan'ın zorla başkasıyla evlendirileceğini bu yüzden kaçtıklarını söyledi.

Gülcan'ın ablası ve ninesi Kader ve Mukaddes tarafından, Ali adlı şahsın eşlerine hırsızlık yaptırdığı, kapı kapı dolaştırılıp evde büyü var bahanesiyle girdikleri evleri soydurttuğunu iddia etti. 3 eşinden birisi bu suçtan hapishanede diğeri Nazar bizim akrabamız, bir eşi daha var dediler.

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