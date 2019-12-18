2. fragman yayınlandı! Sefirin Kızı ilk bölümüyle olay oldu! Sefir ne demek?

Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in başrollerini oynadığı dizide Nare ve Sancar'ın büyük aşkı anlatılıyor. Fakir bir aileden gelen Sancar ile büyükelçinin kızı Nare'nin çocuklukta birbirlerine aşık olmasıyla başlayan hikaye; Nare'nin, Sancar'a kaçmasıyla mutluluğa ulaşır fakat gerdek gecesinde Nare'nin bakire olmadığını anlayan Sancar büyük bir tepki gösterir. Bunun üzerine Nare birden ortadan kaybolur ve 9 sene boyunca bulunamaz. 9 sene sonra Sancar'ın düğün gecesinde çıkagelen Nare herkesi şoka uğratır. Üstelik yalnız da değildir. Kızlarıyla birlikte geri dönmüştür.

Aşk sahneleri ve başrollerin oyunculuğuyla seyircilerden beğeni toplayan dizi, kadın cinayetlerinin zirvede olduğu bu zamanlarda bakirelik konusunu, tecavüz konularını böyle işlemesi sonucu eleştiri de aldı.

Sefirin Kızı dizisi Bodrum'da çekiliyor. Yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da gerçekleştirildi. Bunun yanında sefir kelimesinin anlamı herkes tarafından merak edilmeye başlandı. Sefir, Türk Dil Kurumu'nda yer alan anlamına Arapça kökenli olan kelime, elçi anlamına geliyor.

2. FRAGMAN

DİZİNİN KADROSU

Engin Akyürek(Sancar Efeoğlu), Neslihan Atagül Doğulu(Nare Çelebi), Uraz Kaygılaroğlu(Gediz Işıklı), Doğukan Polat(Yahya), Erdal Küçükkömürcü(Sefir)

