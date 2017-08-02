GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan bir işadamının gizlilik kararı bulunan ifadesini yayınladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 gazeteciden 2'si tutuklandı.

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Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan inşaat firması sahibi, savcılıktaki sorgusunda örgüte ilişkin itiraflarda bulundu. İşadamının tutuklandığı dosyaya da mahkeme tarafından gizlilik kararı getirildi. Geçen hafta sonu kentte yayın yapan bazı yerel gazeteler ile internet siteleri, tutuklanan işadamının gizlilik kararı bulunan dava dosyasındaki ifadelerini yayımladı. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı 'gizliliği ihlal' ettikleri gerekçesiyle 4 gazeteci hakkında gözaltı kararı verdi.



Bu sabah ev ve işyerlerinde arama yapılan yerel gazeteciler Metin Aybey ve Murat Güreş ile yerel internet sitesi çalışanı Furkan Gökşen gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ve şehir dışında olduğu için sabah evinde bulunamayan Kadir Akkurt ise akşam saatlerinde kente dönünce gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 yerel gazeteci savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan yerel gazeteciler Murat Güreş ile Furkan Gökşen tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Metin Aybey ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kadir Akkurt'un ise sorgusu sürüyor.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel 2 gazetecinin tutuklanmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamamada tutuklu işadamının 5 sayfalık ifadesinin yayımlanmasına ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtilerek şöyle denildi:



“Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan gizlilik kararı da bulunan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan inşaat firması yetkilisinin Başsavcılığımıza verdiği 5 sayfa ifadesinin tamamını yayınlayan medya mensuplarına yönelik yapılan operasyonda TCK’nın 285. maddesinde düzenlenen soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan 2 şüpheli tutuklanmış, 1 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştır. Olayın sorumlularının ve amaçlarının ortaya çıkarılması için titizlikle yürütülen soruşturma devam etmektedir.”

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