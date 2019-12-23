2020'de hangi diziler ara verecek? Ara süresi ne kadar olacak? Ocak ayında hangi diziler ekranlara ara verecek?
Yeni yıl yaklaşırken izleyicilerin gündeminde her yılın ilk ayı verilen kısa süreli aralar var. Diziler ne kadar süre ara verecek? Hangi diziler ara veriyor? Yayınlanacak dizi var mı? Diziler neden ara veriyor?
MEDYA 23.12.2019, 10:17 23.12.2019, 10:38
Yeni yılın ilk haftasında reklam sözleşmeleri nedeniyle kısa ara veren diziler, bir hafta tatil süresini geçen yıl 3 haftaya çıkarmışlardı. Yeni bölümleri yayınlanmayan popüler dizileri seyirciler sabırsızlıkla 3 hafta beklemişti. Bu sene ise verilecek aranın 2 hafta olmasına karar verildi.
TRT haricinde bütün kanallar, dizilerini Ocak ayının 3. haftası izleyicilerle buluşturacak.
Ara vermesi beklenen reytingleri yüksek diziler şunlar:
ATV: Hercai, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova
Kanal D: Azize, Arka Sokaklar, Afili Aşk, Hekimoğlu, Zalim İstanbul
Show TV: Çukur, Kuzey Yıldızı İlk Aşk
Star TV: Sefirin Kızı, Güvercin, Çocuk
FOX: Kadın, Yasak Elma, Mucize Doktor, Savaşçı, Ferhat ile Şirin
ulusal.com.tr
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