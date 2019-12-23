2020'de hangi diziler ara verecek? Ara süresi ne kadar olacak? Ocak ayında hangi diziler ekranlara ara verecek?

Yeni yılın ilk haftasında reklam sözleşmeleri nedeniyle kısa ara veren diziler, bir hafta tatil süresini geçen yıl 3 haftaya çıkarmışlardı. Yeni bölümleri yayınlanmayan popüler dizileri seyirciler sabırsızlıkla 3 hafta beklemişti. Bu sene ise verilecek aranın 2 hafta olmasına karar verildi.

TRT haricinde bütün kanallar, dizilerini Ocak ayının 3. haftası izleyicilerle buluşturacak.



Ara vermesi beklenen reytingleri yüksek diziler şunlar:

ATV: Hercai, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova

Kanal D: Azize, Arka Sokaklar, Afili Aşk, Hekimoğlu, Zalim İstanbul

Show TV: Çukur, Kuzey Yıldızı İlk Aşk

Star TV: Sefirin Kızı, Güvercin, Çocuk

FOX: Kadın, Yasak Elma, Mucize Doktor, Savaşçı, Ferhat ile Şirin

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