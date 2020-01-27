27 Ocak Pazartesi yayında ne var? TV8'de bu akşam ne yayınlanacak?
TV8 27 Ocak Pazartesi yayın akışı
MEDYA 27.01.2020, 15:37 27.01.2020, 15:41
06:00 Oynat Bakalım
07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)
08:00 8'de Bugün(Canlı)
09:30 Gel Konuşalım(Canlı)
12:00 Doya Doya Moda(Tekrar)
12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)
16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)
20:00 O Ses Türkiye(Yeni Bölüm)
00:15 Doya Doya Moda(Tekrar)
02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz
04:30 Gel Konuşalım
ulusal.com.tr
10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
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