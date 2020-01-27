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27 Ocak Pazartesi yayında ne var? TV8'de bu akşam ne yayınlanacak?

TV8 27 Ocak Pazartesi yayın akışı

MEDYA 27.01.2020, 15:37 27.01.2020, 15:41
27 Ocak Pazartesi yayında ne var? TV8'de bu akşam ne yayınlanacak?

06:00 Oynat Bakalım

07:00 8'de Sağlık(Yeni Bölüm)

08:00 8'de Bugün(Canlı)

09:30 Gel Konuşalım(Canlı)

12:00 Doya Doya Moda(Tekrar)

12:45 Doya Doya Moda(Yeni Bölüm)

16:00 Seda Sayan ile Yemekteyiz(Yeni Bölüm)

20:00 O Ses Türkiye(Yeni Bölüm)

00:15 Doya Doya Moda(Tekrar)

02:30 Seda Sayan ile Yemekteyiz

04:30 Gel Konuşalım

ulusal.com.tr

#TV8 #TV8 27 Ocak Pazartesi #tv8 yayın akışı
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