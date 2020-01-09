9 yıldır kayıp olan Songül bulundu! Müge Anlı ile Tatlı Sert 9 Ocak 2020 tamamını izle...

9 yıl önce Gaziantep'te kaybolanan ve hiç haber alınamayan Songül bugün Müge Anlı'nın canlı yayınına telefonla bağlandı. Kardeşinin sesini duyunca gözyaşlarına boğulan abla Emine, kardeşine kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. 21 yaşında evden kaçtığını söyleyen Songül bunu kimse tarafından zorlanmadan, kendi isteğiyle yaptığını söyledi. Evli olduğunu ve 5 aylık erkek bebeği olduğunu söyleyen Songül, eşi hakkında ablasının söylediklerine sinirlenip görüşme isteğini reddetti. Müge Anlı'nın yatıştırma çabalarıyla sakinleşen Songül, ablasının söylediği tüm iddiaları reddetti. Eşinin onu kaçırmadığını, kendisinin eşine kaçtığını söyledi.

7 yıl önce boşanıp ailesinin evine dönen Songül, 2. kez evlenmek istediğini ve bunun için evden kaçtığını söyleyen Songül, dönerse ailesi tarafından öldürüleceğinden korktuğunu söyledi.

Yoğun çabalar sonucunda eşiyle görüşüp canlı yayına katılabileceğini söyleyen Songül, tüm stüdyoyu sevince boğdu.



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