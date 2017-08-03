ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhuriyet gazetesini ziyaret etti. Bass'a ziyarette Başkonsolos Vekili Thomas ve Kültür Ataşesi Roden eşlik etti

ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass, Cumhuriyet gazetesini ziyaret ederek basın özgürlüğü vurgusu yaptı. Bass’ın ziyaretinde kendisine Başkonsolos Vekili Barbara Thomas, Büyükelçilik Kültür Ataşesi Catherine Roden, Büyükelçilik Basın Ateşesi ve Sözcüsü Sarah Grow eşlik etti. Bass ve beraberindekiler önce Cumhuriyet davasında yargılanan Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi Orhan Erinç ve dokuz ay tutukluluğun ardından cuma günü tahliye olan Cumhuriyet gazetesi avukatlarından Bülent Utku ile görüştü.



'ABD BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÖNEMSİYOR'



Daha sonra gazetenin çalışanlarına seslenen Büyükelçi Bass, “Bugün burada bulunmamızın nedeni ABD için basın özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktır” dedi. Gazetecilerin sadece Türkiye’de değil tüm dünyada demokratik bir toplum için çok önemli bir rol oynadığını söyleyen Bass, “Haberleriniz ya da görüşlerinizde her zaman hemfikir değiliz ama haber yapma, haberleri araştırma ve edindiğiniz bilgi ve görüşlerinizi halka ulaştırma hakkınıza ve özgürlüğünüze derin bir saygı duyuyoruz” diye konuştu.



'HERKESİN KENDİ GÖRÜŞÜ VAR'



"Ünlü ABD Senatörü Daniel Patrick Moynihan’ın 30 yıl önce dile getirdiği 'Herkesin kendi görüşlerine sahip olma hakkı vardır ama herkesin kendi gerçeklerine sahip olma hakkı yoktur. Gerçek herkes için aynıdır' sözlerini hatırlatan Büyükelçi Bass, 'İnanıyoruz ki siz ve iş arkadaşlarınız, bu gerçekleri ve bilgileri yurttaşlarınıza ulaştırarak çok önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu sayede okurlar da kendi bağımsız görüşlerini oluşturabiliyorlar' diye konuştu. Büyükelçi Bass, konuşmasını 'Bu ülkenin yurttaşlarına bağımsız bir ses ve önemli bir bilgi kaynağı olarak uzun yıllar boyunca hizmet etmeye devam etmenizi diliyoruz' sözleriyle bitirdi.