Acil karantinaya alınıyor... Mucize Doktor 19. bölümde neler oldu? Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 

Fox'un sevilen dizisi Mucize Doktor dün akşam 19. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Reytinglerden yüzü gülen dizide doktorların yaşantısını ve otizmli bir genç olan Ali'nin doktor olma mücadelesinin anlatıldığı dizi farkındalık açısından oldukça olumlu tepkiler alıyor.

Dün akşamki 19. bölümde; Betüş, naklinin ablasından yapılacağını öğrenince hastaneden kaçar fakat hastane ekibi sayesinde nakli kabul eder. Ameliyattan önce ablasıyla duygusal sahneler yaşayan Betüş, eğer ameliyatta başına bir şey gelirse Ali'ye son istek olarak sevdiğine açılmasını istedi. Eğer olmazsa da Nazlı'ya kendisinin söyleyeceğini söyledi. Kıvılcım ise anne olmaya hazırlanır. Ali, Beliz ve Fatoş ise Ferman'ı ağlatacak bir sürpriz yapar.

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE



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