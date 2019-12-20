Acun Ilıcalı, Murat Boz, Seda Sayan, Beyaz bu akşam yarışıyor! Sürpriz konuklu eleme gecesinde kim MasterChef'e veda edecek?

4 gündür heyecanlı oyunlarla birbirleriyle yarışan yarışmacılar için nefeslerin tutulacağı gün geldi. Cuma akşamları eleme yapan programda, eleme potasına giren 3 isim, bugün finalden önceki son oyunlarını oynayacak.

Heyecanlı günde Acun Ilıcalı, Beyaz, Seda Sayan, Murat Boz ve O Ses Türkiye'nin sunucusu Saadet konuk olarak gelecek ve MasterChef yarışmacılarına karşı yarışacak!

POTADA KİMLER VAR?

Eleme potasına seçilen ilk isim Pazartesi günü Alican olmuştu. Salı günü ise Batuhan potaya giren ikinci isim olarak belirlendi. Son olarak Cemre, Güzide ve Ekin'in yarıştığı potaya girme oyununda, jüriler tarafından verilen kararla en kötü tabağı çıkaran isim Ekin olmuştu. Bu akşam; Alican, Batuhan ve Ekin için gergin dakikalar yaşanacak.

FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Eleme potasından kurtulan isimler yarışmanın ilk finalistleri oldu. Cemre ve Güzide bu hafta eleme heyecanına takılmadan final haftasına geçecek.

DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Yarışmacılar bu sezon gösterilen son MasterClass dersini aldı. Damak tatlarını hedef alan oyunda, yarışmacılar, konuk şeflerin hazırladığı yemekleri tadarak içlerinde ne olduğunu tahmin etmeye çalıştılar.

72. BÖLÜM FRAGMAN

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