Adana'nın meşhur Karakuş Tatlısı nasıl yapılır? MasterChef Alican'ın finalde yaptığı tatlı Karakuş tarifi...

Yapımı kolay olan tatlı şekil bakımından da güzel görünüyor. Cevizli olan tatlının malzemeleri:

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı kabartma tozu

Yarım çay kaşığı tuz

5 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN

3,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

Yarım adet limon

KIZARTMAK İÇİN

Yarım su bardağı sıvı yağ

AÇMAK İÇİN

3 yemek kaşığı nişaşta

YAPILIŞI

Şerbet için gerekli olan su ve toz şekeri bir tencereye alın, içerisine yarım limonun suyunu sıkın ve kabuğuyla birlikte limonu içine atın.

Orta ateşte ocağın altını açın ve şeker eriyene dek karıştırın.

Kaynamaya başlayınca 15 dakika daha kaynatmaya devam edin. Limon kabuğunu içinden çıkartın ve soğumaya bırakın.

Hamur için gerekli tüm malzemeleri bir yoğurma kabında karıştırın ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edene dek yoğurun. Un az gelirse bir miktar daha ilave edebilirsiniz.

Hamuru yoğurduktan sonra hamuru 6 eşit parçaya ayırıp yuvarlayın ve bu bezelerin üstünü nemli bir bezle öreterek yaklaşık 15 dakika dinlenmeye bırakın.

Bu arada iç harcı hazırlamak için ceviz içini, tarçını ve toz şekeri bir kabın içerisinde karıştırın.

Hamur dinlendikten sonra, hamuru açacağınız zemine bolca nişasta serpin.

Bezelerden birini alın ve üstüne de nişasta serperek, açabildiğiniz kadar ince bir hamur açın.

Bezeyi bu şekilde açtıktan sonra, açtığınız yufkanın yarısına kadar kısmını, yaklaşık 3 parmak genişliğinde olacak şekilde akordiyon şeklinde katlayın.

Katladığınız bu kısma yan yana, öbek öbek hazırladığınız iç harçtan, aralarında 2 parmak kadar mesafe bırakarak koyun.

Yufkanın katlamadığınız diğer yarısını da akordeon şeklinde olacak şekilde, öbek öbek koyduğunuz iç harcın üzerine kapatın ve üstüne hafifçe bastırın.

Öbeklerin yanlarından hamuru büzüştürerek parmağınızla bir şeker paketi yapıyormuşçasına sıkıştırın.

