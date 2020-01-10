Adnan yangında kaldı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragman izle...

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in paylaştığı dizide Züleyha ve Müjgan aynı doğumhanede doğum yapar. Aynı zamanda sancısı tutan ikili acil hastaneye yetiştirilir fakat. Hastaneye ilk varan Müjgan, Yılmaz'ı Züleyha'nın yanında görür. Bebeklerinin geleceği belirsiz olan iki kadın zor anlar yaşar.Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI





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