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Adnan yangında kaldı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragman izle...

Bir Zamanlar Çukurova yeni yayın tarihi açıklandı... ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sevenleriyle buluşamayacak. Yeni yıl tatili için ara veren dizide yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Bir Zamanlar Çukurova 50. bölüm final sahnesi izle...

MEDYA 10.01.2020, 11:33 10.01.2020, 11:34
Adnan yangında kaldı! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümü ne zaman? Bir Zamanlar Çukurova 51. bölüm fragman izle...

Başrollerini Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış ve Uğur Güneş'in paylaştığı dizide Züleyha ve Müjgan aynı doğumhanede doğum yapar. Aynı zamanda sancısı tutan ikili acil hastaneye yetiştirilir fakat. Hastaneye ilk varan Müjgan, Yılmaz'ı Züleyha'nın yanında görür. Bebeklerinin geleceği belirsiz olan iki kadın zor anlar yaşar.Dizinin yeni bölümü 16 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

50. BÖLÜM FİNAL ANI


ulusal.com.tr

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