Ahmet Bayrak olayında neler oldu? Esra Erol'da programı 20 Aralık 2019 Cuma tek parça izle!

Havva İpekçi ve oğlu Emirhan, Esra Erol’un hazırlayıp sunduğu, Esra Erol’da programına konuk oldu. Kazının kaybolduğu gerekçesiyle programa başvuran aile, 29 yaşındaki kızları Hilal İpekçi’nin Ahmet Bayrak ile kayıplara karıştığını belirtti.

Kızlarının 240 bin TL’ye yakın parayla kayıplara karıştığını belirten aile kızlarının hayatından şüphe ettiğini belirtti.

Kızlarının ailenin tüm birikimini alarak kayıplara karıştığını belirten Havva Hanım, Hilal’in Ahmet Bayrak ile sosyal medya uygulamasından tanıştığını belirtti.

Ahmet Bayrak ile tanıştığını belirten Havva Hanım, Bayrak’ın işsiz olduğu gerekçesiyle ilişkiye karşı çıktığını belirtti.

Hilal’in antidepresan aldığını söyleyen anne, “Hilal uyku ilacı almadan uyuyamıyordu” dedi.

Kızlarının mesaj attığını belirten Havva Hanım, “Gittikten sonra mesaj attı, Ahmet ile evlenip elini öpmeye geleceğiz” dediğini iletti.

Ahmet Bayrak’ı ve ailesini bilmediğini belirten Havva İpek, “Tanımadığım aileye nasıl kızımı vereyim” ifadelerini kullandı.

Kızıyla ilgili savcılığa başvurduğunu belirtten Havva İpekçi, “Ev alacağımız için Hilal’in hesabına yatırmıştık” dedi.

Kızı İpek’in kendisine üç gün önce bir miktar para gönderdiğini açıklayan Havva hanım, “Para yatırılan yer Kocaeli görülüyor” dedi

Kızın Ahmet ile evlenmesine izin vereceğini belirten Havva İpekçi, “ne olur geri gel evlenmene izin veriyorum” dedi.

Programa telefonla bağlanan ve ismini vermek istemeyen bir izleyici, Ahmet Bayrak'ın bankada çalıştığı dönemde herkesten para aldığını, kendisinin de 15 bin lira dolandırıldığını iddia etti.

İsmini vermek istemeyen izleyici kendisi gibi yüzlerce mağdur olduğunu da ekledi.

ulusal.com.tr