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Ahmet Kural galaya yeni sevgilisiyle katıldı! Ahmet Kural'ın yeni filmi: Baba Parası

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı komedi filmi Baba Parası 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Filmin konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?

MEDYA 30.12.2019, 16:09 30.12.2019, 16:09
Ahmet Kural galaya yeni sevgilisiyle katıldı! Ahmet Kural'ın yeni filmi: Baba Parası

Komedi filmlerinin aranılan isimleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in yeni filmi Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyona girecek. Senaristliğini ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı filmin yapımcılığını TR 40 33 Productions üstlendi. Galası yapılan filme Kural, yeni sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile katıldı. Tüm gözleri üzerinde toplayan çift mutluluk pozları verdi.

FİLMİN KONUSU

Ülkenin en zengin insanlarından birinin gayri meşru çocukları olduklarını öğrenen birbirlerinden son derece farklı kardeşlerin, içlerinden sadece birine kalacak olan yüklü mirasa ulaşma çabalarını anlatıyor.

FİLMİN FRAGMANI

OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Selçuk Aydemir
 

ulusal.com.tr

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