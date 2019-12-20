Ahmet Yavuz'dan OdaTV'ye sansür tepkisi

OdaTV yazarı Cem Say, Soner Yalçın'ın yayınladığı birçok kesim tarafından tepki ile karşılaşan kitabı hakkında OdaTV'ye bir yazı kaleme aldı ve bu yazı OdaTv tarafından yayınlanmadı.

Cem Say yayınlanmayan yazısını Cumhruiyet Gazetesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşmış OdaTV'ye tepki göstermişti.

Cem Say yaptığı paylaşımda: "Odatv'de yayınlanmayan yazım bugünkü Cumhuriyet'te: "Aşılar hakkında gerçekleri okumaya cesaretiniz var mı?"" dedi.

Bu gelişmelerden sonra Soner Yalçın OdaTV'de kaleme aldığı yazısı ile Cem Say hakkında ağır ithamlarda bulundu.

Yaşanan bu gelişmelerinden ardından OdaTV yazarı Ahmet Yavuz, Soner Yalçın'a tepki gösterdi. Ahmet Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile "Bu yazı beni üzdü. Cem Say kumpas sürecinde namuslu insanlar -Odatv çalışanları dahil- doğrandığında, bilim ahlakı gereği, onların kankası olma şerefine nail oldu. O’nu hem sansürlemek hem birilerinin kankası ilan etmek yakışmamış. Bu yazı üzerine Odatv’de yazılarıma ara verdim." dedi.

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