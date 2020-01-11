Ailecek Şaşkınız filminin konusu ve oyuncu kadrosu... Ailecek Şaşkınız fragman izle...

Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in başrollerini paylaştığı film Ailecek Şaşkınız 2 Mart 2018’de vizyona girdi. Filmin senaryosunu ve yönetmenliğini Selçuk Aydemir üstlendi

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU

Ferhat ve Gökhan çocukluktan beri hiç ayrılmamış iki arkadaştır. Ferhat küçüklüğünden beri babasının şirketinin başına geçip şirketi en güçlü şirket yapma niyetindedir. Ferhat'ın babası Zeki Bey'in, emekli olup şirketten ayrılması sonucu, Ferhat aile şirketleri olan inşaat firmasının başına geçer.Ferhat içinde bulunduğu zenginliğe rağmen, Muhasebe Müdürü olan Gökhan ile birlikte çalışanlarına adeta zulmetmektedir. Ferhat ezeli rakibi Efe Sultan'ı alt edip ondan daha büyük ve güçlü bir şirket olmak için sürekli yarış halindedir. Ferhat'ın ve Gökhan'ın büyük bir azim ve özveriyle hazırlandıkları ihale günü yaklaşmaktadır. Sabaha kadar çalıştıkları bir gecede, bu ayrılmaz ikili kendilerini bir hırsızlık olayının içinde bulur. Olayı çözmek için gelen, polis amiri Elif adeta Ferhat'ın aklını başından alır. Elif'in tavrından ve güzelliğinden çok etkilenen Ferhat; o günden sonra Elif ile görüşmek için çeşitli yollar dener. Yeniden bir araya gelmeleri Ferhat'ın sandığından da kısa sürer. Çok değer verdiği atının çalınması, Elif ile yollarını tekrar keşiştirir. Elif'in olayın üzerine eğilmesiyle, hırsızlığın ardındaki sır perdesi aralanır. Ancak kahramanımız Ferhat ve Gökhan'ı büyük sürprizler beklemektedir.

AİLECEK ŞAŞKINIZ FRAGMAN



AİLECEK ŞAŞKINIZ OYUNCU KADROSU

Ahmet Kural, Murat Cemcir, Saadet Işıl Aksoy, Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Çağlar Ertuğrul

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