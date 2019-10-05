Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyonluk soru açıldı.
AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, yarışmacı Arda Ayten'in 1.000.000 TL değerindeki soruyu açtırmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Kuzu, şunları belirtti:
"ATV’yi tebrik ediyorum. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon liralık soru İstiklal Marşımız ile ilgili. İstiklal Marşımızın değeri ancak bu kadar iyi bir şekilde ifade edilebilirdi. Milli ve manevi değerlerimizi tüm gençlerimiz bilmeli. Tebrikler Arda kardeşim."
ulusal.com.tr
AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, "ATV’yi tebrik ediyorum. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon liralık soru İstiklal Marşımız ile ilgili. İstiklal Marşımızın değeri ancak bu kadar iyi bir şekilde ifade edilebilirdi. Milli ve manevi değerlerimizi tüm gençlerimiz bilmeli. Tebrikler Arda kardeşim." dedi
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyonluk soru açıldı.