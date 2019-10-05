AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, "ATV’yi tebrik ediyorum. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon liralık soru İstiklal Marşımız ile ilgili. İstiklal Marşımızın değeri ancak bu kadar iyi bir şekilde ifade edilebilirdi. Milli ve manevi değerlerimizi tüm gençlerimiz bilmeli. Tebrikler Arda kardeşim." dedi

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