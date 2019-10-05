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AK Partili Burhan Kuzu'dan Arda Eyten Kim Milyoner Olmak İster'deki İstiklal Marşı sorusu ile ilgili açıklama

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, "ATV’yi tebrik ediyorum. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon liralık soru İstiklal Marşımız ile ilgili. İstiklal Marşımızın değeri ancak bu kadar iyi bir şekilde ifade edilebilirdi. Milli ve manevi değerlerimizi tüm gençlerimiz bilmeli. Tebrikler Arda kardeşim." dedi

AK Partili Burhan Kuzu'dan Arda Eyten Kim Milyoner Olmak İster'deki İstiklal Marşı sorusu ile ilgili açıklama

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde 1 milyonluk soru açıldı. 

AK Parti Kurucusu Burhan Kuzu, yarışmacı Arda Ayten'in 1.000.000 TL değerindeki soruyu açtırmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kuzu, şunları belirtti:

"ATV’yi tebrik ediyorum. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, 1 milyon liralık soru İstiklal Marşımız ile ilgili. İstiklal Marşımızın değeri ancak bu kadar iyi bir şekilde ifade edilebilirdi. Milli ve manevi değerlerimizi tüm gençlerimiz bilmeli. Tebrikler Arda kardeşim."

ulusal.com.tr

Etiketler; #ak parti #burhan kuzu #İstiklal Marşı #kim milyoner olmak ister
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