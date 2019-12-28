Akın Aközü ve Ebru Şahin'den mesaj var... Hercai'den sevenlerine özel video!

Reyting rekortmeni olan ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan Hercai'nin kadrosu tarafından sevenlerine yeni yıl mesajı verdikleri bir video yayınlandı. Yapımcılığını, Mia Yapım Banu Akdeniz üstlendiği, "İntikamdan doğan imkansız bir aşkın hikayesi" mottosuyla yola çıkan Hercai'nin başrollerini Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santıroğlu, Serhat Tutumluer, Ayda Aksel, Macit Sonkan, Serdar Özer, Oya Unustası, Tansu Taşanlar, İlay Erkök ve Duygu Yetiş paylaşıyor.

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