Türk Milleti, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminin "Amerikancı ve FETÖ'cü" olduğunu ilk kez Ulusal Kanal'dan öğrenmişti. Herkesin şaşkınlıkla izlediği kalkışmaya karşı ilk tavır alan ve "karşısındayız" açıklaması yapan da yine Ulusal Kanal'dı. İşte bu cesaret, ödülsüz kalmadı. AKP'li Arnavutköy Belediyesi, FETÖ'cü darbeye göğsünü siper eden Ulusal Kanal'a "15 Temmuz cesur medya ödülünü" verdi.

İstanbul'daki köprüler kapatılmıştı, yaşanan askeri hareketlilik ilk anlarda "tatbikat" olarak yorumlanmıştı.



İzleyenlerin anlam veremediği olayda, ilk ve can alıcı bilgi de Türkiye'nin milli kanalı Ulusal Kanal'dan gelmişti.



O kritik anlarda yayına çıkan, yerine dahi oturmadan o ilk bilgiyi veren ve medyadaki ilk mücadeleyi başlatan da Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Adnan Türkkan olmuştu.



Kararlılık vurgusu yapan Türkkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin vatansever subaylarına ve Türk Milleti'ne de çağrı yapmıştı.



İşte bu cesaret ve kararlılık "ödülsüz" bırakılmadı. AKP'li Arnavutköy Belediyesi, Ulusal Kanal'a "15 Temmuz Cesur Medya ödülü" verdi.



Arnavutköy Meydanında düzenlenen geceye basın dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Yüzlerce vatandaş da töreni büyük bir ilgiyle izledi.



Tören Arnavutköy Belediye Başkanı Haşim Baltacı'nın konuşmasıyla başladı.



Ardından ödül törenine geçildi. Çok sayıda kurumun ödül aldığı geceye Ulusal Kanal ve 15 Temmuz gecesi yaptıkları damga vurdu...



Ve ödül sırası Ulusal Kanal'a geldi.. Program sunucusu Ersoy Dede ödül alacak isimleri anons etti.



Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan ve Ulusal Kanal muhabiri Deniz Adalı ödüllerini Arnavutköy Belediye Başkanının elinden aldı..



Türkkan, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cülerin kurduğu planı bozduklarını söyledi.



FETÖ'cü kumpas şehitleri ile darbeye karşı direnen mehmetçiği ve şehitleri de unutmadı Türkkan...Ödülü onlara hediye etti.



"Fethullahçı terör örgütüye karşı 40 yıldır mücadele ediyoruz" diyen Adnan Türkkan, herkesi FETÖ mücadelesinde birlik olmaya çağırdı...



ulusal.com.tr

