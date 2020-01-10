Ali Vefa yumruğunu vuruyor! Mucize Doktor 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Beren Gökyıldız diziye konuk oluyor! Mucize Doktor 17. son bölümde neler oldu?

Dün FOX TV'de kısa bir aradan sonra, yeni bölümüyle, tekrar seyircileriyle buluşan Mucize Doktor'da; Demir’den aldığı aşk taktikleriyle Ali, Nazlı’ya karşı ilk kez atak oynamayı dener ama bu çok fena ters teper. Öte yanda Ferman’la arası düzelen Beliz, bağış gecesinin hasılatını bir hayır işi için kullanmaya karar verir. Kıvılcım buna karşı çıkınca hastanenin kontrolü için savaş yeni baştan başlar. Tanju ve Ferman yapışık ikizlerin vakasında birlikte çalışırlar ama beklenmedik bir komplikasyon bütün planı suya düşürür. Köşeye sıkışan Kıvılcım en çılgın planını yürürlüğe sokar. Ve gözünü karartan Ali, sonunda bir teşebbüste bulunur.

18. bölüm yeni fragmanda, ünlü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız'ın konuk oyuncu olarak geldiği görüldü. Gökyıldız, hasta bir çocuk olarak diziye katıldı.

18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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