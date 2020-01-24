Alina Boz evlenmeyi düşünmüyor

Mithat Can Özer ile birliktelik yaşayan genç oyuncu, daha önce magazinciler tarafından sorulan sorulara evlenmeyi ve ailem olmasını çok isterim demişti.

Bunun üzerine 21 yaşındaki sevgilisinin açıklamasına ithafen evlilik yok diyen Mithat Can Özer, yakın zamanda evlilik olmayacağını net bir şekilde göstermişti.

Yakın zamanda tekrar muhabirlerle sohbet eden Boz, "Ben evlilik düşünecek bir yaşta değilim. Çok küçüğüm onun için her şey çok güzel. İlişkimiz de çok iyi gidiyor" açıklamasını yaptı.

ulusal.com.tr