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Aneta, Kerem'i savunmasız hale getiriyor! Vuslat 32. bölümde neler yaşandı? 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Vuslat 32. bölüm özeti... Feride ile Aziz'in araları düzelecek mi? Yoksa çift ayrılmayı mı seçiyor? 33. yeni bölümün 1. ve 2. fragmanı yayınlandı.

MEDYA 23.12.2019, 15:49 23.12.2019, 15:49
Aneta, Kerem'i savunmasız hale getiriyor! Vuslat 32. bölümde neler yaşandı? 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

TRT 1'in sevilen dizisi Vuslat her pazartesi akşamı ekranlara geliyor. Başrollerini, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan'ın paylaştığı dizi, son olarak 32. bölümüyle izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 

VUSLAT 33. BÖLÜM 1. FRAGMAN

VUSLAT 32. BÖLÜM 2. FRAGMAN

VUSLAT 32. BÖLÜM ÖZET

Salih, Satranc-ı Urefa’nın asıl kıymetini Aziz’e farklı bir şekilde anlatır. Aziz’in yürüdüğü yolda şüphelerinden arınması için onu kendi ateşiyle baş başa bırakır. Yaşananlardan sonra Salih Baba’nın dükkanının kapısı Aziz’e kapalıdır artık. Aziz’in yüzüne kapanan tek kapı hakikat yolunun kapısı değil, sevdiğinin de kapısıdır. Faik’in itirazıyla beraber Aziz ve Feride aşkı yeni bir dönemece girer. Bu sıkıntılı süreci sabır ve inançla geçmek zorundadırlar. Hem minyatürü bulmaları hem de ailelerinin karşılarına çıkardıkları engelleri aşmaları gerekmektedir
 
Holdingte ağırlığını hissettirmek isteyen Tahsin, işlerin kontrolünü ele geçirmek için düğmeye basar. Ona göre Aziz’e mesaj vermenin en kısa yolu Feride’ye cephe almaktan geçer. Ancak Feride’ye asıl darbeyi vuran, kardeşi Fırat’ın Nehir’le iş birliği yaptığını öğrenmesi olacaktır. 
 
Kerem, ailesi için büyük bir sürpriz hazırlarken Bülent’in tuzağına düşer. Aklıyla ve kalbiyle oynayan dedesine karşı kendini savunmaya çalışır. Beklenmedik bir hamleyle yeni bir ortak bularak geçmişin sırlarının peşine düşer. 

ulusal.com.tr

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