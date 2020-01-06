Annemi sen öldürdün! Müge Anlı ile Tatlı Sert 6 Ocak Pazartesi izle... Müge Anlı'da neler oldu? 

Hamiyet Müge Anlı'da bugün yayına katılan Beşir Ünsal, babası Nail Bey'i annesini öldürmekle suçladı.

Canlı yayına telefonla bağlanan Nail Bey ile Beşir Ünsal canlı yayında birbirlerine girdi. Yayında baba Nail, eşiyle ilgili suçlamaları yanıtlarken, oğlunun geçmişi hakkında konuşunca Müge Anlı olaya müdahale etti.

Bunun üzerine ailede gördüğü şiddeti anlatan Beşir Ünsal, küçükken babasından çok eziyet gördüğünü iddia etti. Küvetin içinde şüpheli bir şekilde boğulan annenin nasıl öldüğü ise önümüzdeki programlarda aydınlanacak mı?





ulusal.com.tr

