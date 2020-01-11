Annemin Yarası filminin konusu ve oyuncu kadrosu... 

2016 yapımlı Annemin Yarası filminin yönetmen koltuğunda Ozan Açıktan oturuyor. Filmin çekimleri Türkiye, Sırbistan, Bosna Hersek ve Hırvatistan'da yapıldı.

ANNEMİN YARASI FİLMİNİN KONUSU

Salih on sekiz yaşına geldiğinde kayıp ailesini bulmak üzere yetimhaneyi terk eder ve babasını ararken bir çiftlikte işe başlar. Hiç beklemediği bir anda hayalindeki yuvayı bulmuştur. Heyecan ve tansiyon yükseldikçe yeni sırlar da su üstüne çıkar. Salih geçmişinden kurtulup bu yuvada mutlu olabilecek midir? Soluk soluğa izlenecek Annemin Yarası, Salih’in peşinde umudun izini sürüyor.

ANNEMİN YARASI FİLMİ OYUNCU KADROSU

Meryem Üzerli, Ozan Güven, Belçim Bilgin, Okan Yalabık, Bora Akkaş

ANNEMİN YARASI FİLMİ FRAGMAN



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