Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.
OYUNCULAR
Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - Pembeşeker/232
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mahalleli
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık
YAYINLANMASI
Arif V 216'nın galası 3 Ocak 2018'de İstanbul'daki Zorlu Center'da yapıldı. Film, ülke genelinde 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Film için 5-7 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyuncuların katılımıyla özel gösterimler düzenlendi. Ülke genelinde 1.300 salonda gösterime giren film, ilk üç günde 1.331.691 kişi tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi dördüncü ve en iyi ocak ayı açılışını gerçekleştirdi. Gösterimdeki ilk haftasında 2.092.000 izleyici sayısına ulaştı ve 27,2 milyon lira hasılat elde etti.
Film, 11 Ocak 2018'de çeşitli Avrupa ülkelerinde vizyona girdi. Film için 12 Ocak 2018'de Berlin'de, 13 Ocak 2018'de de Amsterdam'da özel gösterimler yapıldı.
TV8'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK
Film, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.00'de TV8'de yayınlanacak.
Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Film TV8'de ne zaman yayınlanacak
Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.