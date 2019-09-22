Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
Meteorolojiden son dakika uyarısı!
7 ilde FETÖ operasyonu
7 ilde FETÖ operasyonu
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı
İsrail güçleri 6 Filistinliyi yaraladı

Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncuları kimler? Arif V 216 filmi TV8'de ne zaman yayınlanacak

Arif V 216, yönetmenliğini Kıvanç Baruönü'nün yaptığı ve senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Türk komedi filmi. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Algöz ve Özkan Uğur yer almaktadır. Film, 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Film TV8'de ne zaman yayınlanacak

Arif V 216 filmi konusu nedir? Arif V 216 filmi oyuncuları kimler? Arif V 216 filmi TV8'de ne zaman yayınlanacak

Gora'dan Dünya'ya dönen Arif, sakin bir hayat sürmektedir. Robot 216, beklenmedik bir anda Dünya'ya gelir ve Arif'e insan gibi yaşamak istediğini söyler. Mahalle sakinleri uzaylı istemedikleri için Arif ve 216, zaman makinesiyle 1969 yılına gider.

OYUNCULAR

Cem Yılmaz - Arif Işık/Erşan Kuneri
Ozan Güven - 216/Barış Manço
Seda Bakan - Pembeşeker/232
Zafer Algöz - Besim Toker
Özkan Uğur - Garavel
Özge Özberk - Ceku
Kerem Alışık - Ömer
Ediz Hun - Kendisi
Farah Zeynep Abdullah - Ajda Pekkan
Mustafa Sandal - Mahalleli
Mert Fırat - Sadri Alışık
Can Yılmaz - Eryetiş
Çağlar Çorumlu - Zeki Müren
Ahu Yağtu - Pervin Toker
Maria Anastasiyeva - Filiz Akın
Murat Arkın - Cüneyt Arkın
Şükrü Özyıldız - Ayhan Işık

YAYINLANMASI

Arif V 216'nın galası 3 Ocak 2018'de İstanbul'daki Zorlu Center'da yapıldı. Film, ülke genelinde 5 Ocak 2018'de vizyona girdi. Film için 5-7 Ocak 2018 tarihlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyuncuların katılımıyla özel gösterimler düzenlendi. Ülke genelinde 1.300 salonda gösterime giren film, ilk üç günde 1.331.691 kişi tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi dördüncü ve en iyi ocak ayı açılışını gerçekleştirdi. Gösterimdeki ilk haftasında 2.092.000 izleyici sayısına ulaştı ve 27,2 milyon lira hasılat elde etti.

Film, 11 Ocak 2018'de çeşitli Avrupa ülkelerinde vizyona girdi. Film için 12 Ocak 2018'de Berlin'de, 13 Ocak 2018'de de Amsterdam'da özel gösterimler yapıldı.

TV8'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK

Film, 21 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 21.00'de TV8'de yayınlanacak.

Etiketler; #Arif v 216 #cem yılmaz #TV8
Önceki Haber
Apple iOS 13 güncellemesi ne zaman geliyor? iOS 13 özellikleri! iOS 13 güncelleme alacak telefonların tam listesi (19 Eylül 2019 iOS güncellemesi)
Sonraki Haber
Son dakika: ABD Merkez Bankası Fed, politika faizini o aralığa çekti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.