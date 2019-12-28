Arka Sokaklar 538. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm hangi gün?
Kanal D'nin sevilen polisiye dizisi Arka Sokaklar'da yine heyecan doruktaydı. İzleyenleri ekranlara bağlayan dizide Tarık'ın yeni hamlesi ne oldu? Dizinin yayın tarihi ne zaman olacak?
MEDYA 28.12.2019, 16:13 28.12.2019, 16:13
Arka Sokaklar'ın dün akşam yayınlanan 537. son bölümünde, Tarık'ın ölmediğini öğrenen ekip tekrar Tarık'ın peşine düşer. Adli tıptan gelen raporun, Tarık'ın adli tıp sistemini hacklemesiyle değiştirildiği anlaşılır. Tarık'ın öldüğüne inanmayan Zeliş'e gerçek söylenmez fakat, Tarık hiç zaman kaybetmeden Zeliş'in peşine düşer. Pınar ile Ali'nin ikiz bebeklerinden birisi Pınar'ın karnındayken ölür. Diğer bebeğin de hayatı tehlikededir. Bütün ekip hastaneye gider. Zeliş'te hastaneye gidince onu kötü bir sürpriz bekler. Zeliş'in karşısına aniden çıkan Tarık, intikam oyununu başlatır.
TARIK ZELİŞ'İ BULDU
YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Dizi, yeni yıl arasından sonra 17 Ocak 2020'de tekrar seyirciyle buluşacak.
ulusal.com.tr
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