Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? Arka Sokaklar 538. bölüm fragmanı yayınlanlandı!

Kanal D'nin sevilen dizisi 17 Ocak 2020'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek.



Arka Sokaklar'ın yayınlanan 537. son bölümünde, Tarık'ın ölmediğini öğrenen ekip tekrar Tarık'ın peşine düşer. Adli tıptan gelen raporun, Tarık'ın adli tıp sistemini hacklemesiyle değiştirildiği anlaşılır. Tarık'ın öldüğüne inanmayan Zeliş'e gerçek söylenmez fakat, Tarık hiç zaman kaybetmeden Zeliş'in peşine düşer. Pınar ile Ali'nin ikiz bebeklerinden birisi Pınar'ın karnındayken ölür. Diğer bebeğin de hayatı tehlikededir. Bütün ekip hastaneye gider. Zeliş'te hastaneye gidince onu kötü bir sürpriz bekler. Zeliş'in karşısına aniden çıkan Tarık, intikam oyununu başlatır.

538. BÖLÜM FRAGMANI





ulusal.com.tr