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Artık Gediz ile Nare... Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı izle... Sefirin Kızı 3. bölüm özet

Star TV'nin yeni dizisi Sefir'in Kızı 3. bölümde, Nare'nin karşısına yine zorluklar çıkar fakat artık elinden tutan birisi var... 4. bölüm fragman izle

MEDYA 06.01.2020, 15:06 06.01.2020, 14:46
Artık Gediz ile Nare... Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? Sefirin Kızı 4. bölüm fragmanı izle... Sefirin Kızı 3. bölüm özet

Star TV'de son olarak 3. bölümüyle ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın yeni bölümü yeni yıl arası nedeniyle 2 hafta gecikmeki yayınlanacak. 4. bölümde Gediz ile Sancar, Nare için karşı karşıya gelecek. 

3. BÖLÜM ÖZET

Sefir, Melek’i kaçırınca Sancar’la Nare kızlarının peşinden Podgoridsa’ya giderler. Kendilerini bambaşka bir dünyada bulunca herkesi geride bırakırlar, kızları uğruna ateşkes ilan ederler ve kaderden bir gün ile bir gece çalarlar. Kimi zaman birlikte oldukları bir rüyadır bu yolculuk, kimi zaman kızlarını aradıkları bir kabus. Bir yandan kaçamadıkları anılarla, bir yandan ortaya çıkan gerçeklerle ama en çok da kendileriyle savaştıkları bir serüven... Bir başka hayatta bıraktıkları Gediz kalbinde keşfettiği gerçekle yüzleşirken, Menekşe iki sevdalıyı gurbette birlikte düşünmeye dayanamaz ve oyununu değiştirir. Sancar rüyasından uyanır, yüreğindeki sevda ateşini söndürmek için hem kendini hem Nare’yi yakar. Destan asıl şimdi can vermiştir.

4. BÖLÜM FRAGMAN



ulusal.com.tr

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