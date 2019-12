Aşk Ağlatır 15. bölümünde neler yaşandı? 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Her Pazar Show TV'de yayınlanan Aşk Ağlatır dizisi dün akşam 15. bölümüyle ekrana geldi. Finale son 1 bölüm kalan dizide Ada ve Yusuf aşkı bu kez de Yusuf'un hapisten çıkması için sınanıyor. Dizinin 16. bölüm final fragmanı önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

15. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yusuf'u hapisten çıkarmak için Rüzgar'dan yardım isteyen Ada hiç ummadığı bir cevap alır. Yusuf'u hapisten çıkarmak için kendisiyle evlenmeyi şart koşan Rüzgar artık gözünü karartmıştır. Olanlardan habersiz Yusuf ise Ada'nın vereceği kararın acısını yaşar.

Bu sırada Zeynep, Hünkar'ın sırrını ortaya çıkarmak için adım atar. İsmail ise Ada'nın serveti için geçmişi araştırmaya başlar.

DİZİ HAKKINDA

MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor. Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.

DİZİNİN KADROSU

Deniz Can Aktaş (Yusuf), Hafsanur Sancaktutan (Ada), Eda Şölenci (Nalan Demirci), Yağızcan Konyalı (Rüzgâr), Deniz Altan (Çiçek Ekmeksiz), Oktay Çubuk (Fırat), Durul Bazan (İsmail), Pelin Öztekin (Nagehan), Laçin Ceylan (Sumru)