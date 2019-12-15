Aşk Ağlatır dizisi neden final yapıyor? 15. bölüm fragmanı

Show TV'de Pazar akşamları ekrana gelen Aşk Ağlatır dizinin 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.

Bu akşam 15. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi önümüzdeki hafta 22 Aralık Pazar günü final yapması bekleniyor. Dizi sezona güçlü bir giriş yapmış fakat sonra izleyiciden senaryonun kötüye gittiği yorumları gelmeye başlamıştı.

15. BÖLÜM FRAGMANI

DİZİ HAKKINDA

MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.

Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.