Aşk Ağlatır dizisi neden final yapıyor?
Show TV'de izleyiciyle buluşan Aşk Ağlatır dizisi final yapıyor
MEDYA 10.12.2019, 14:44 10.12.2019, 15:29
Show TV'de Pazar akşamları ekrana gelen Aşk Ağlatır dizinin 16. bölümde ekran macerasının son bulacağı öğrenildi.
Dizi hakkında
MF Yapım ve Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Senaryoyu Yelda Eroğlu'nun "Love That Makes You Cry" dizisinden uyarladığı Aşk Ağlatır'ın başrollerini Deniz Can Aktaş ve Hafsanur Sancaktutan paylaşıyor.
Dizide taşradan İstanbul'a göç edip tek başına kalmaya çalışan gençlerin vicdan ve aşkları arasında kalarak yaşadıkları çatışma konu ediliyor.
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