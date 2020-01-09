Aslım, Ozan'ı kaçırdı! Sevdim Seni Bir Kere 87. son bölüm tamamını izle... Sevdim Seni Bir Kere Çarşamba 8 Ocak son bölümünü izle...
Hafta içi her gün Star TV ekranlarında yayınlanan dizide dün neler yaşandı? Eylül ile Yağız barışıyor mu? Ozan, polislerden kurtulabilecek mi?
MEDYA 09.01.2020, 11:23
8 Ocak Çarşamba günü yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinin yeni bölümünde; vurulan Kaan'ın yardımına Aslım koşar. Ozan ise yaşadıklarının şokundadır. Polisler olay yerine gelirken, Aslım, Ozan'ı olay yerinden uzaklaştırmak ister. Ozan'ın yakalanmaması için Kaan'ı olay yerinde bırakan ikili, Aslım'ın sürdüğü arabayla kaçar. Polislerin gelmesiyle Kaan'ın yaşadığı anlaşılır. Aslım ise Ozan'ı kurtarmakta kararlıdır... Eylül konuşmayınca Yağız ise çareyi onu eve kilitleyip gerçekleri söyletmeye çalışmakta bulur.
SEVDİM SENİ BİR KERE 87. BÖLÜM İZLE
ulusal.com.tr
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