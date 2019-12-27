Atiye bugün yayınlandı! Atiye dizisinin konusu ne? Atiye oyuncu kadrosunda kimler var? Atiye nerede yayınlanıyor? Atiye nerede çekiliyor?

27 Aralık 2019 tarihinde bugün Netflix'te yayınlanmaya başlanan dizi, 8 bölümden oluşuyor. Dizinin senarist kadrosunda Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal bulunuyor. Dizi, Şengül Boybaş'ın Karakalem ve Dünyanın Uyanışı adlı eserinden esinlenerek yazıldı. Atiye, Netfilix'in Türkiye'deki ikinci projesi.

ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR

Dizi, Şanlıurfa, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çekildi.

ATİYE KONUSU

İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.

ATİYE KADROSU

Beren Saat, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Civan Canova, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Meral Çetinkaya



ATİYE FRAGMAN

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