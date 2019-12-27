Atiye bugün yayınlandı! Atiye dizisinin konusu ne? Atiye oyuncu kadrosunda kimler var? Atiye nerede yayınlanıyor? Atiye nerede çekiliyor?
Bugün izleyiciyle buluşan Netflix'in yeni dizisi Atiye, izleyenlerden tam not aldı.
MEDYA 27.12.2019, 16:19
27 Aralık 2019 tarihinde bugün Netflix'te yayınlanmaya başlanan dizi, 8 bölümden oluşuyor. Dizinin senarist kadrosunda Jason George, Nuran Evren Şit ve Fatih Ünal bulunuyor. Dizi, Şengül Boybaş'ın Karakalem ve Dünyanın Uyanışı adlı eserinden esinlenerek yazıldı. Atiye, Netfilix'in Türkiye'deki ikinci projesi.
ATİYE NEREDE ÇEKİLİYOR
Dizi, Şanlıurfa, İstanbul ve Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde çekildi.
ATİYE KONUSU
İstanbul'da bir ressam, çıktığı kişisel yolculukta Anadolu'daki arkeolojik bir alana dair evrensel sırları ve bu alanın kendi geçmişiyle ilişkisini ortaya çıkarır.
ATİYE KADROSU
Beren Saat, Melisa Şenolsun, Mehmet Günsür, Metin Akdülger, Civan Canova, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Meral Çetinkaya
ATİYE FRAGMAN
ulusal.com.tr
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