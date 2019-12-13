Atiye dizisi hangi kanalda, ne zaman? Atiye dizisi oyuncuları kimler? Atiye dizisi izle

Tüm dünya ile aynı anda 27 Aralık'ta izleyiciyle buluşacak olan Atiye, içgüdülerini takip ederek geçmişe ait bir sembolün gizemini çözmeye çalışan Atiye’nin günümüze uzanan mistik yolculuğunu konu alıyor. Sekiz bölümden oluşan gizem türündeki dizi, izleyicileri kendini keşfetme, aile bağları ve çözülmesi gereken sırlarla dolu bir dünyaya taşıyor.

Başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı 8 bölümlük dizinin kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya yer alıyor. Yürütücü yapımcılığını Onur Güvenatam ile birlikte Özge Bağdatlıoğlu ve Jason George’un paylaştığı Atiye’yi Nuran Evren Şit kaleme aldı. Yapımcılığını Alex Sutherland’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda ise Ozan Açıktan ve Gönenç Uyanık yer alıyor.

Atiye 27 Aralık’ta tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix’te!

İşte, Atiye'nin afişi