Aydınlık ile Pekin Medya Ağı Anlaşma imzaladı

Aydınlık Gazetesi ile Pekin'in en büyük medya kuruluşu Beijing Media Network arasında 'Stratejik İşbirliği Anlaşması' yapıldı.

Anlaşmayı Aydınlık Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Akkoç imzaladı. Akkoç imza töreninde yaptığı konuşmada tek kutuplu medya sistemine karşı çok kutuplu medya ağını inşa edeceklerini ifade etti.

Anlaşmaya göre iki taraf güncel gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunacak. Çin ve Türk halkına gerçek ve güvenilir haberlerin servis edileceği ortak bir platform oluşturulacak. Ortak yayın ve içerik üretimi yapılacak.

Anlaşma Çin'in başkenti Pekin'de yapılan Uluslararası Medya Forumu'nda yapıldı. Etkinliğe Asya'dan, Afrika'dan ve Latin Amerika'dan medya temsilcileri katıldı.

Ortak medya ağı oluşturma çağrısının yapıldığı buluşmada, "Ortak Girişim Metni" tüm katılımcılar tarafından imza altına alındı.

Aydınlık Gazetesi ile Beijing Media Network arasında yapılan anlaşmanın imza töreni televizyonlarda canlı olarak yayınlandı. Pekin'in önemli kamu görevlileri de imza töreninde hazır bulundu.

ulusal.com.tr