Aydınlık okurları İstanbul'da buluştu
100. yılına yaklaşmakta olan Aydınlık gazetesi, bugün okurlarıyla büyük bir buluşma gerçekleştirdi. Aydınlık yazarları, Cem Gürdeniz, Onur Caymaz, Gaffar Yakınca'nın yanı sıra, gazete çalışanları ve İBB İşçileri'de katıldı.
MEDYA 26.01.2020, 19:12
100. Yılına yaklaşmakta olan Aydınlık Gazetesi bir asrı arkasında bırakmanın verdiği güvenle okurlarıyla buluştu.
Aydın Okur, Aydınlık Okur sloganıyla yola çıkan Aydınlık Gazetesi okurları ilk buluşmasını bugün gerçekleştirdi.
Bugün ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştiren Aydınlık gazetesi, okurlarını bir araya getirecek olan 'Aydın Okur' platformunu kurma kararı aldı.
"Aydın Okur" platformu ile okurlar, bütün il ve ilçelerde temsilcilikler oluşturacak.
Halk seferberliğiyle kurulan Aydınlık gazetesi yine halkı seferber ederek yoluna devam edecek.
HABER : BURAK DIVARCI - KAMERA: EMRE ALP GENÇ
ulusal.com.tr
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