Aydınlık okurları İstanbul'da buluştu

100. Yılına yaklaşmakta olan Aydınlık Gazetesi bir asrı arkasında bırakmanın verdiği güvenle okurlarıyla buluştu.

Aydın Okur, Aydınlık Okur sloganıyla yola çıkan Aydınlık Gazetesi okurları ilk buluşmasını bugün gerçekleştirdi.

Bugün ilk toplantısını İstanbul'da gerçekleştiren Aydınlık gazetesi, okurlarını bir araya getirecek olan 'Aydın Okur' platformunu kurma kararı aldı.

"Aydın Okur" platformu ile okurlar, bütün il ve ilçelerde temsilcilikler oluşturacak.

Halk seferberliğiyle kurulan Aydınlık gazetesi yine halkı seferber ederek yoluna devam edecek.



HABER : BURAK DIVARCI - KAMERA: EMRE ALP GENÇ

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