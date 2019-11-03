Ayşe Arman Hürriyet'ten istifa etti

Hürriyet’te 43 gazetecinin evine tebligat gönderilerek işten çıkarılmasının gazetenin yazarı Ayşe Arman istifasını noter yoluyla gazete yönetimine gönderdiğini açıkladı.

Hürriyet gazetesi yazarı Ayşe Arman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Hürriyet gazetesinden istifa ettiğini duyurdu. Röportajları, sosyal medya hesabından yapmaya devam edeceğini belirten Arman, “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam” dedi.

Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar da görevinden istifa etmişti.

Ayşe Arman'ın açıklaması şöyle;

Hepinize nefis bir Pazar olsun. Enerjik ve iyiliklerle doluuuu????27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağımmm. Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Bugün @ceydadvenci röportajı var. Birazdan profildeki linkten okuyabilirsiniz. Gün içinde de Ceyda postları paylaşacağım.

Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer’le ilişkimden uzun... Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu... Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. ..Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti... Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.

Şimdi yola devam. Buradan, çekimler, röportajlar, ne bileyim canımız ne isterse yaparız, hiç olmadığı kadar özgür… Ne dersiniz??? Var mısınız??? Bu yola benimle çıkar mısınız :)))))) ❤️

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