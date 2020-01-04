Ayşe evden ayrılıyor! Afili Aşk 29. bölüm 1. fragmanı yayınlandı... Afili Aşk yeni bölüm tarihi belli oldu...

Kanal D'nin sevilen romantik komedi dizisi Afili Aşk'ın yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla 15 Ocak Çarşamba günü izleyenleriyle buluşacağı belli oldu.

Yeni yıl tatili nedeniyle ekranlara 2 hafta ara veren dizide son yayınlanan bölüm Ayşe ile Kerem için zor bitmişti.

Afili Aşk 29. Bölüm Fragmanı yayında! Ayşe, baba ocağına geri dönüyor, Kerem divane oluyor!

Afili Aşk yeni bölüm fragmanında Ayşe ve Kerem'in aileleri arasında büyük bir kriz çıkıyor. Geçmişte yaşananların ortaya çıkmasıyla Rıza, artık Yiğiter'lerle görüşmeme kararı alıyor. Bu karar üzerine eve dönen Ayşe, Kerem'in kılıktan kılığa girmesine neden oluyor. Ayşe'yi görebilmek için her yolu deneyen Kerem, bu defa Volkan'ı da yanına alarak herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor.

AFİLİ AŞK 29. BÖLÜM FRAGMAN







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