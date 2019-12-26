Ayşe'nin babasının katili Muhsin mi? Afili Aşk 28. bölümün tamamını izle... 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Afili Aşk dün gece 28. bölümüyle sevenleriyle buluştu. Yılbaşı öncesi son bölüm olan ve 2 hafta boyunca yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizide, final sahnesinde nefesler tutuldu.

Melahat'ın her şeyi açıklaması, Kerem ve Ayşe çiftini zora sokar. Durumu toparlamayı başaran çift yine de kendilerini bu düşünceden kurtaramaz. Ayşe tüm bu yaptıklarını düzeltmek istemektedir. Kerem ise bu konuyu zamanla çözeceklerini düşünmektedir.

Şirketi ve aileyi yılbaşı heyecanı sarmıştır. Şirkette parti vermesi beklenen Kerem, tam tersini yapar ve şirkette parti düzenlemez.

Yılbaşı günü Yiğiter'lerin evinde toplanan Yiğiter ailesi ve Ayşe'nin ailesi kutlama yaparken Ceyda'nın da onlara bir sürprizi vardır.

Ceyda'nın Yiğiterlerin evine bıraktığı mektupta Ayşe'nin babasının Muhsin Baba tarafından öldürüldüğü yazmaktadır...

28. BÖLÜM İZLE

28. bölümün tamamını izlemek için buraya tıklayınız.

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