Azat yangında mahsur kaldı... Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'nin 29. bölümünde neler olacak.
ATV'nin reyting rekortmeni olan dizisi Hercai'den yeni fragman geldi. Sevenlerinin heyecanla beklediği 29. bölümde nefesler tutulacak! Bu akşam yeni bölümü yayınlanacak olan dizide neler olacak?
MEDYA 24.01.2020, 15:58 24.01.2020, 15:58
Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Elif, Azat, Reyyan ve Miran yangında mahsur kalıyor... Zehra Şadoğlu ise Miran'ın babasıyla, Azize'yi tehdit ediyor..
24 Ocak Cuma günü yayınlanacak 29. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.
HERCAİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE
ulusal.com.tr
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