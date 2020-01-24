Azat yangında mahsur kaldı... Hercai 29. bölüm fragmanı yayınlandı! Hercai'nin 29. bölümünde neler olacak.

Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde Elif, Azat, Reyyan ve Miran yangında mahsur kalıyor... Zehra Şadoğlu ise Miran'ın babasıyla, Azize'yi tehdit ediyor..

24 Ocak Cuma günü yayınlanacak 29. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıkacak olan dizinin yeni fragmanı yayınlandı.

HERCAİ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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