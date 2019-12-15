Azize'de dün akşam neler yaşandı? Yeni fragman geldi mi?

Kanal D'nin iddialı dizilerinden olan Azize dün akşam 4. bölümüyle, yeni gününde izleyenleriyle buluştu. Reyting savaşlarının kurbanı olan Azize Salı günleri olan yayın gününü, bu hafta Cumartesi akşamına taşıdı. Dizi yeni gününde istenen reytinglere ulaşılacak mı merak konusu oldu. 5. bölüm fragmanı ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

4. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Alpanlar, Kartal ailesiyle karşı karşıya geldi. Kartal artık Azize'nin bir sır sakladığından fark etti. Azize, evden gitmek istediğini söylese de Kartal işin aslını sorgulamaya başlar, Azize'nin evde kalmak için bir sebebi olduğuna emindir. Azize ise Kuzey'in annesinin Tuna olduğunu öğrenir. Bu sırada Kartal'ın çocuklara olan ilgisi, Azize'nin, Kartal'a olan ilgisi arttırır. Balkan ise uyanır ve bunu ona yapanın kim olduğunu açıklamaz artık Azize diken üzerindedir.