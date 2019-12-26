Azize, Kartal'ın hayatını bir kez daha kurtarıyor! Azize 6. bölüm fragmanı...

Kartal, Azize ve kardeşini görmeye hastaneye gitmiştir. Ancak beklenmedik bir misafir başta Kartal olmak üzere herkesin zor anlar yaşamasına sebep olur. Kartal duruma el koymaya çalışır ancak işler düşündüğü gibi gitmez. Adamı etkisiz hale getirmeye çalışırken Kartal kendini yerde bulur. Fakat Kartal'ın hesap etmediği bir durum daha yaşanır. Azize adamı bayıltarak Kartal'ın hayatını bir kez daha kurtarır.

6.BÖLÜM FRAGMANI





Azize yeni bölümüyle 28 Aralık Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

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