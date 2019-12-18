Azra ölecek mi? Elimi Bırakma dizisi 58. bölümünde neler oldu? 59. bölüm final fragmanı yayınlandı! Dizi neden final yapıyor?
TRT 1'in sevilen dizisi Elimi Bırakma dün akşam 58. bölümüyle ekrana geldi. Azra'nın hastalığını öğrenmesiyle, hayatı tepetaklak olur. Annesini aynı hastalıktan kaybeden Azra ve Cenk için korkulu anlar başlar. Final haftasına 1 bölüm kalan dizide neler yaşandı? Final bölümü fragmanı yayında!
52. bölümüyle Pazar akşamlarından, Salı akşamlarına taşınan dizi Elimi Bırakma reytinglerden istediği sonucu alamayınca final kararı almıştı. Dizinin finaline son bir hafta kalan dizide, Azra, tehlikeli hastalığını öğreniyor.
52. BÖLÜM ÖZETİ
Azra hatalığının ne olduğunu öğrendiğinde derin bir umutsuzluğa kapılır, annesini de aynı hastalıktan kaybetmiştir çünkü. Cenk ise asla umudunu yitirmez, karısını kurtarabilmek için âdete canını dişine takar. Bu zorlu sınavı ya birlikte geçecekler ya da derin bir yara alacak ve tamamen dağılacaklardır.
Sumru ise Gürkan’la ilgili çok kritik bir gerçeği ortaya çıkarır. Artık hem kendi hem de Çelenler tehlike altındadır. Sumru herkesi uyarmaya çalışır fakat kimse onu dinlemez. Böylece Sumru’nun Barış’a duyduğu aşkın sınanacağı o an gelir. Ya her şeye rağmen gerçeği ortaya çıkaracak ya da kendini kurtarmaya çalışacaktır. Oysa ne Sumru’nun ne de Gürkan’ın hesaplayamadığı şeyler vardır…
53. BÖLÜM FİNAL FRAGMANI
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