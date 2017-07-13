Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminin 1. yıldönümünde, Çin'in resmi yayın organında yayınlanan bir makaleyle Çin halkına FETÖ tehdidini anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun NY Times, Guardian ve Frankfurter Allgemeine Zeitung gibi Batı merkezli gazetelerde makalelerinin yayınlanmasının yankıları sürerken, Başbakan Binali Yıldırım da Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından biri olan 'Huanqiu Shibao' (İngilizce baskısı Global Times) için bir makale kaleme aldı.



Çin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin hemen ertesinde Rusya ve İran ile birlikte Türkiye'ye destek mesajlarını ileten ilk ülkeler arasında yer almıştı.



'FETÖ'NÜN MASKESİ DÜŞTÜ'



Aydınlık gazetesinden Mustafa Birol Güger'in haberine göre; Yıldırım, "Demokrasimizin kazandığı büyük zaferin 1. yıldönümü" başlıklı makalesinde, Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) geçtiğimiz 40 yıl içinde devlet aygıtındaki kritik pozisyonları ele geçirdiğinden ve bugün dünya çapında bir tehdit haline geldiğinden bahsetti. Yıldırım makalesinde, teröristbaşı Gülen'in maskesinin Türkiye Cumhuriyeti tarafından düşürüldüğünün altını çizdi.



Yıldırım'a göre, bugün FETÖ ile mücadelede büyük mesafe kat edilmiş olsa da, örgütün devlet aygıtına yönelik gerçekleştirdiği sızma harekatı sanılandan daha derin ve Türkiye'nin bu bağlamda göğüslediği tehdit ise tahminlerin çok ötesinde.



'KABUL EDİLMİŞ İNANÇ DOKTRİNLERİNE AYKIRI...'



FETÖ lideri Fethullah Gülen'in 'kabul edilmiş inanç doktrinlerine aykırı, ezoterik bir inanç sistemi' yarattığını belirten Yıldırım, "Örgüte ait okul ve öğrenci yurtları, yeni üyelerin kazanılması ve bu yeni üyelerin beyinlerinin yıkaması için önemli birer merkez haline gelmişti" dedi.



Yıldırım şöyle devam etti:



"Türkiye'de örgütün omurgasını yıkmak için önlemler aldığımızı söyleyebilirim. Bununla birlikte, pek çok ülkede benzer kurumlara sahip olan bu örgütten kaynaklanan tehditler sadece Türkiye'ye yönelik değildir. Örgüt şu anda bir çok ülkede isyan tohumları ekmeye devam ediyor" dedi.



'DOSTLARIMIZ TEDBİRLİ OLSUN'



Yıldırım makalesini şu sözlerle sonlandırdı: "[Örgüt], şu an ekonomik ve politik etkinliğini arttırmak için küresel bağlamda daha faal durumda. Tedbirli olmaları için bir kez daha dostlarımıza hatırlatmak istedim."



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