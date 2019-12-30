Behzat Ç.'ye sitem: Cevap ver Behzat Ç.!

Söylentiler arasında, Behzat Ç.'nin başrol oyuncusu olan Erdal Beşikçioğlu ile anlaşmaya varılamadığı bu yüzden de dizinin çekimlerinin iptal olduğu vardı. Bu iddiaya iki taraftan da yanıt gelmemişti.

Ancak dizinin hayalet lakaplı karakteri İnanç Konukçu, sessizliği bozan ilk kişi oldu. Konukçu, Twitter'dan yaptığı paylaşımla Erdal Beşikçioğlu'na sitem etti.

İnanç ilk olarak, "Arkadaşlar Behzat Ç. yok. Var ise de bundan sonra benim için yok" yazdıktan sonra “Benden ötürü mü? Senden ötürü mü? Sayın Beşikçioğlu, çık bir açıklama yap. İnsanların ekmeğiyle ben oynamadım de. Çok emeğin var. Bittim de. Tükendim de. Bir şey de lütfen” yazarak Erdal Beşikçioğlu'nun açıklama yapmaya çağırdı.

ulusal.com.tr