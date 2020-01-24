Beni Bırakma 374. bölüm izle... 24 Ocak Cuma son bölüm izle... Beni Bırakma 374. bölümde neler oldu? Beni Bırakma oyuncu kadrosu
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Beni Bırakma dizisi dün 374. son bölümüyle ekranlara geldi. Dizide neler yaşandı? Beni Bırakma dizisi konusu... Beni Bırakma dizisinin oyuncu kadrosu...
MEDYA 24.01.2020, 14:54
ATV'nin sevilen dizisi Beni Bırakma dün 374. bölümüyle ekranlardaydı. Dizinin son bölümünde; Özge, Tarık'a olan aşkı için abisinin karşısında durur. Meltem'in, Sıla'nın yaşadığını Tarık'a söyleyeceğini öğrenen Özge çok korkar. Banu ise terkar Elif'e yanaşmaya çalışır. Eskiden yakın arkadaşı olan Banu'nun kendini Emre ile bir saymasını hazmedemeyen Elif, Banu'yu geri çevirir.
BENİ BIRAKMA 374. BÖLÜM İZLE
BENİ BIRAKMA OYUNCU KADROSU
Sude Doğar, Emrah Akduman, Esengül Aypek, Özlem Önemli, Berkay Veli, Çağla Çukurova, Keiko Belir Yarar, Kaan Yalçın, Özlem Boyacı, Mithat Erdemli, Şebnem Gürsoy, Tuğçe Özbey, Gonca Yakut
ulusal.com.tr
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