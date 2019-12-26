Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman? Benim Adım Melek 14. bölüm tamamını izle... 15. bölüm fragmanı yayınlandı!
TRT1'de yayınlanan Benim Adım Melek dizisinin dün akşam 14. yeni bölümü yayınlandı. Dizinin 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin bir sonraki bölümü ne zaman yayınlanacak?
Çarşamba günlerinin sevilen dizisi Benim Adım Melek dün akşam 14. bölümüyle ekranlara geldi. Melek'in çocuklarından koparıldığı bölümde, Melek çocuklarına kavuşabilecek mi? Önümüzdeki hafta yeni bölümü yayınlanmayacak olan dizinin yeni bölümü 8 Ocak'ta ekranlara gelecek.
14. BÖLÜM ÖZET
Melek, pastanın mumlarını çocuklarıyla bir üfleyebilecek mi? Hafız’ın ölümü herkesi derinden sarsarken bıraktığı vasiyet iki ailenin yeniden gerilmesine sebep olacak mı? Yoksa söylenen son söz üzerine başka bir söz söylenmeyecek mi?
Alpay, arkasına Kenan’ın gücünü almış oyunlarına devam ederken, çocuklarının kararı Melek’i nasıl bir çıkmaza sokacak? Yeni hayallerle bir pastanede çalışmaya başlayan Melek, gerçeklerle yüzleştiğinde daha da mutsuz olacak.
14. BÖLÜM İZLE
15. BÖLÜM FRAGMAN
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