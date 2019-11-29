Berat Albayrak açıkladı! Yerli reyting şirketi kuruldu

Yerli reyting şirketi, Borsa İstanbul (BIST) ve Bankalar Birliği ortak girişimi ile kuruldu.

Haberi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Albayrak, "Özel sektörün kredi değerliliğini hızlı ve doğru tespit ederek kaynakların daha verimli kullanılmasına ve ekonomide sağlıklı büyümeye destek sağlayacak olan bu girişim, ekonomimiz için hayırlı olsun." dedi.

Analistler, başta kredi riski olmak üzere risklerin objektif, bağımsız ve sistematik ölçümünün yapılabilmesi ve derecelendirme alanında karşılaştırılabilir bir referans oluşturmada JCR Avrasya'nın önemli rol oynayacağını vurguladı.

ulusal.com.tr